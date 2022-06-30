كم بلغت قيمة التحويلات إلى لبنان عام 2021؟

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اشارت WorldRemit في بيان الى انه "في وقت يعيش فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية، صنّفت من بين الأشدّ منذ منتصف القرن التاسع عشر، ومع وصول خطّ الفقر إلى أكثر من 60%، أثبتت التحويلات المالية من الجالية اللبنانية التي بلغت 6.6 مليارات دولار في عام 2021 ، أنها الوسيلة الأساسية لدعم الأسر".

ولفتت الى ان" التحويلات تكتسب أهمية أكبر خلال فترة الأعياد، خاصة بالنسبة للأسر التي تفصل بينها المسافات البعيدة".

وقالت :" أصبح عيد الأضحى على الأبواب، إليكم 5 أسباب لإرسال التحويلات المالية:

الحفاظ على تقاليد العيد الموروثة: لا تكتمل فرحة عيد الأضحى من دون العيدية للأطفال وزيارة مدينة الملاهي. تعتبر التحويلات المالية من الأحباء في الخارج وسيلة لاستمرار هذه التقاليد وتناقلها بين الأجيال.

إنعاش حركة الأسواق التجارية: يتميّز العيد بإهداء الملابس والأحذية الجديدة للأطفال، ولكن أجبرت الأزمة الاقتصادية الراهنة بتحدياتها العديد من المتاجر في لبنان على إقفال أبوابهم. يساعد الدعم الخارجي من الجاليات اللبنانية الأسواق على استعادة حركتها وإحياء الاقتصاد إضافة إلى إعالة العديد من الأسر التي تعيش من هذه المداخيل.جمع العائلات: تتوق الجالية اللبنانية المنتشرة في الخارج للانضمام إلى التجمعات العائلية ولو حتّى من بعيد. تقرّب التحويلات المالية المسافات وتجمع بين الأحباء، فتسمح للمناسبات الخاصة والأعياد بأن تشارك عالمياً.

إنعاش الاقتصاد والتصدي لموجة الدولرة: أدّى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بسبب موجة الدولرة في لبنان إلى انخفاض القيمة الشرائية للمواطنين الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية. من هنا ازدادت أهمية تلقي التحويلات المالية بالعملة الصعبة، إذ تمكّن 100 دولار أميركي على سبيل المثال عائلة مؤلفة من حوالي 4 أشخاص من إعداد طعام العيد.

التكنولوجيا وسهولة تحويل الأموال: لقد أصبحت عملية تحويل الأموال سهلة أكثر من الأموال، في ظلّ توفر منصات آمنة مثل WorldRemit، الشركة العالمية الرائدة للمدفوعات والتي أطلقت خدماتها العام الماضي في لبنان. بخلاف عمليات تحويل الأموال التقليدية التي تتطلّب وكلاء معتمدين، وقت، وفي كثير من الأحيان تعرفة عالية، فإن إرسال الأموال من خلال WorldRemit رقمي بالكامل ما يزيد من الراحة والأمان. يستطيع الأحباء المنتشرين في الخارج اليوم، دعم أقاربهم وأصدقائهم في وطنهم الأمّ ، من خلال التطبيق الخاص بها وموقعها الالكتروني. باتت عملية إرسال الأموال إلى لبنان جدّ سهلة، من عدّة بلدان حول العالم، إضافة إلى الاستلام النقدي المباشر من 140 نقطة استلام تابعة لCash Plus".