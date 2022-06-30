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لجنة حقوق الانسان النيابية ووزارة العدل ناقشتا تعجيل المحاكمات ووضع التشكيلات القضائية

30
JUNE
2022
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عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري والنواب: قاسم هاشم جورج عقيص، حسن عز الدين، حليمة القعقور، ملحم خلف، سيمون ابي رميا ورامي فنج.

وقال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى بعد الجلسة:" اجتمعنا مع وزير العدل للتداول في كثير من القضايا التي لها علاقة بوزارته، وكان النقاش صريحاً ومتشعباً في كل المواضيع وطلبنا تفنيذ المادة 47 من قانون العقوبات اللبنانية المتعلقة بضمانات التحقيق في الضابطات العدلية، وكنا قد وجهنا رسالة الى وزارة العدل بهذا الخصوص سابقا".

اضاف:"كما ناقشنا موضوع السجون وتعجيل المحاكمات وكذلك وضع التشكيلات القضائية قيد التنفيذ وناقشنا ايضا حسن تطبيق القانون 17/65 المتعلق بمناهضة التعذيب والتقيد بخثيات هذا القانون المنبثق من الاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان المتعلقة بمناهضة التعذيب، وكان تشديد من اللجنة على ان لا تحال الشكاوى بقضايا التعذيب في التحقيقات الاولية الى الجهاز الامني نفسه المشكو منه".

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