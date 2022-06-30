عطالله يرفع الصوت: لا مقالع ولا كسارات في الكورة ونقطة على السطر

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان الآتي:

أنبأَنا الإعلام المقروء والمُتلفز يوم أمس بحصول إجتماع ضمّ وزيري الصناعة والبيئة وممثلين عن أصحاب شركات الترابة،

إزاء هذا الأمر يهمنا التأكيد على ما يلي:

١ - نرفض رفضاً قاطعاً عقد هكذا إجتماع يضم الوزارات المعنية مع الجهة المُعتدية على قرانا وبيئتنا دون دعوة الجهة المُعتدى عليها والمُتمثلة ببلدات الكورة المتضررة بشكل مباشر وإتحاد بلديات الكورة أو حتى اللجان البيئية التي تتابع هذا التعدي.



٢ - رَفْضُنا أيضاً موصول اذا كان ما يحصل يُمهد لتمرير أي مرسوم أو قرار يُمعن في التعدي على الكورة وأراضيها وبيئتها.



٣ - اذا كان الهدف من آلية التواصل السابقة ما بين الوزارات المعنية والجهة المُعتدية والجهة المُعتدى عليها هو إيجاد حلول تحفظ حقوق الجميع، فإنَّ ما حصل البارحة يشكل خديعة كبيرة لأهل الكورة تجعلنا جميعاً بِحلٍ من أي تواصل أو مفاوضات.



٤ - نرفض رفضاً قاطعاً لأي تفاهم أو قرار حصل بين المجتمعين ( وزارتي البيئة والصناعة مع ممثلي شركات الإسمنت) يوم أمس الأربعاء ٢٠٢٢/٦/٢٩ ونعتبره كأنه لم يكن.

٥ - في الخلاصة، لا مقالع ولا كسارات في الكورة ولن نقبل ونقطة على السطر.