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رئيس الجمهورية عرض مع وزير الاعلام مسألة تأمين نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر تلفزيون لبنان

30
JUNE
2022
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الرئيس عون بحث التطورات الأخيرة والإقليمية مع يان كوبيتش والنائب السابق وليد خوري
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الاعلام المهندس زياد المكاري خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة، إضافة الى أوضاع المؤسسات الإعلامية الرسمية. وتناول البحث مسألة تأمين نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم في تشرين الثاني المقبل في قطر، عبر تلفزيون لبنان.
 
يان كوبيتش
واستقبل الرئيس عون المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش لمناسبة وجوده في لبنان في زيارة خاصة، وعرض معه الأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة.
 
النائب السابق وليد خوري
وفي قصر بعبدا، النائب السابق الدكتور وليد خوري الذي تداول مع الرئيس عون في عدد من المواضيع الإنمائية والصحية والاجتماعية.
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