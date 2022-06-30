بوصعب ينفي...معلومات "لا أساس لها من الصحة"

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صدر عن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بيان جاء فيه: "نشرت صحيفة " الشرق الاوسط" في عددها الصادر اليوم مقالا بتوقيع السيدة هدى الحسيني عن الاتصال الذي تم مع الوسيط الاميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السيد اموس هوكشتاين حيث اورد المقال ان الاتصال تم مع جهات رسمية بحضوري".



وأضاف, "لقد تضمن المقال أخبارا مختلقة ولا أساس لها من الصحة وصيغ بأسلوب لا يأتلف مع الواقع، ذلك ان الاتصال مع هوكشتاين تم خلال وجودي خارج لبنان ولم يكن اي طرف ثالث حاضرا او مشاركا فيه".



وتابع, "على عكس ما اورد المقال المذكور ، فان الاتصال كان ايجابيا والمعطيات التي تكونت منه لم تحمل اي اشارات سلبية. فاقتضى التوضيح".