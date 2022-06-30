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بشرى سارة للبنانيين من مصرف الاسكان!

30
JUNE
2022
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كشف المدير العام لمؤسسة مصرف الاسكان انطوان حبيب ان "قرض السكن الذي اقرّه مصرف الاسكان مؤخرا، قدره مليار ليرة لمدة 30 سنة بفائدة 4.99%، وكان محصورا في البداية بالقرى والريف ولكن مجلس الادارة قرّر منذ اسبوع ان يشمل جميع المدن والقرى في لبنان كي لا يحرم اي لبناني من الاستفادة منه نظرا لكثافة الطلبات التي تلقيناها".

وفي حديث لـ"صوت كل لبنان 93.3" ضمن برنامج "موقف مسؤول" مع الاعلامية ريبيكا ابو ناضرن، اشار الى انه "اطلقنا في 20 حزيران رزمة من ثلاثة قروض لشراء وترميم المنازل وتركيب نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء".

ولفت حبيب الى ان "عددا كبيرا من اللبنانيين في الداخل والخارج تقدم بطالبات للحصول على قرض السكن وحثينا المصارف على منح قروض مماثلة على غرار ما قمنا به ولاقينا تجاوبا وقسم منها بدأ بمنح القروض للمواطنين".

كذلك كشف حبيب ان "مجلس الادارة اتخذ قرارا بتعديل المساحة المحددة للشقة السكنية كشرط لقبول طلب الحصول على القرض السكني من 120 مترا الى 150 مترا بالاضافة الى قبول طلبات القروض المخصصة لشراء انظمة الطاقة الشمسية دون الحصول على قرض مدعوم".

وعن معدل مدخول افراد الاسرة الراغبين بالحصول على القروض، اوضح حبيب ان "مجموع المدخول يجب الا يقل عن 6 ملايين ليرة لبنانية والا يتخطى الـ20 مليون ليرة".

واضاف: "20 بالمئة من ثمن المنزل يقع على عاتق المقترض ونحن نؤمن 80 بالمئة من قيمته.

وتابع: "على المقترض دفع ثلث مدخوله شهريا، فاذا كان مدخول الاسرة ستة ملايين ليرة لبنانية فان القسط الشهري سيكون مليوني ليرة لبنانية".

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