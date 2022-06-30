المجلس الوطني لإنماء السياحة يعقد اجتماعه الأوّل بحضور رئيسه الفخري نصّار

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عقد المجلس الوطني لإنماء السياحة اجتماعه الأوّل في مكتب عضو الهيئة الإدارية المهندس رمزي سلمان، بعد إعادة تفعيله وانتخاب هيئة إدارية جديدة له بمسعى من وزير السياحة المهندس وليد نصّار، وذلك بعد غياب دام 12 سنة من دون عقد اجتماعات أو قيامه بأي دور يُذكر.

وحضر الإجتماع الرئيس الفخري للمجلس الوزير نصّار، ورئيسه المنتخب النقيب بيار الأشقر، ونائب الرئيس جمانة داموس، والمستشار القانوني الياس آصاف وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، وتمحور الاجتماع حول وضع الخطوط العريضة لبرنامج وخطة عمل طويلة الامد، تهدف إلى تنفيذ مشاريع المجلس التي تنطلق من مسؤولياته وأهدافه الرئيسية.

كذلك تمّ الإتفاق على فتح باب الانتساب لانضمام أعضاء جدد إلى الهيئة العمومية، على أن يكونوا من أهل الإختصاص واقتصاديين ورجال اعمال أصحاب كفاءة وخبرة في هذا المجال، كي يصار إلى تطوير المجلس ودوره وعمله وزيادة إنتاجيته، بالإضافة إلى تفعيل السياحة المستدامة في لبنان.