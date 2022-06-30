ماذا يخبأ طقس الايام القليلة المقبلة!؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع استقرار درجات الحرارة بشكل عام بينما تنخفض في المناطق الداخلية، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، وتنشط الرياح أحيانًا.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة بشكل عام ، بينما تنخفض في المناطق الداخلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، تنشط الرياح أحيانًا.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، وتنشط الرياح أحيانًا.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ضمن معدلاتها المعتادة.