تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة... هذا ما أوضحه القرم!

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بيان جاء فيه:

"ينفي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، نفيا قاطعا صحة الاخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة.

ويؤكد الوزير القرم ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا وان قرار تعرفة الاتصالات الجديدة سيعمل به ابتداء من 1 تموز، ويمكن للمواطنين الاطلاع على الاسعار الجديدة على المواقع الالكترونية الخاصة بهيئة "أوجيرو" وبشركتي الخليوي ألفا وتاتش"."