عناوين الصحف ليوم الخميس 30 حزيران 2022

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الأخبار: «الناتو» يبتلع أوروبا

خصوم عون: هذه الحكومة أو الفوضى!



أميركا وأوروبا تتدخّلان لحماية «إسرائيل»: «كاريش» جزء من أمن الطاقة العالميّ







النهار: ميقاتي فعلها ونزع "الطاقة"... والرد بإجهاض التعديل

الديار: تباشير مرحلة جديدة من قطر وتفاهمات عربية ستؤمن انتخاب رئيس للجمهورية

تشكيلة ميقاتي مرفوضة والحكومة «كما هي» والطاقة ثمنها اقالة سلامة وتعيينات شاملة

لا حلول للمشاكل الاجتماعية ومسؤولون يحملون فقدان «الرغيف» الى النازحين السوريين





نداء الوطن: اشتعال "فتيل التسريب" بين بعبدا والسراي أحرق "المسودة الأولى"

ميقاتي "يستضعف" العهد وعون لن يسمح بـ"دفنه حيًّا"!





اللواء: العهد يخوض آخر معاركه الوهمية: لا حكومة جديدة مع ميقاتي!

السّراي تتهم باسيل بالسعي إلى البلبلة».. وبيرم يكشف عن تأخير الرواتب وإنهاء الإضراب

الجمهورية: مسودة ميقاتي... عون يدرسها ليرفضها!

"الخيارات ضيقة والوقت مهم"

البناء: تبادل اتهامات بين طهران وواشنطن بالمسؤوليّة عن جمود اليوم الأول… والمفاوضات مستمرّة / تسريبات «إسرائيليّة» عن حلحلة في ملف الترسيم وعودة المفاوضات والمهلة لشهرين / ميقاتي قدّم مسوّدته… وحرب تسريبات بين القصرين… والتوقعات بكرّ وفرّ حتى الأضحى/

l'orient le jour: Mikati lance la patate chaude à Aoun