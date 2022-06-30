أسرار الصحف ليوم الخميس 30 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر أوروبي إن مسار التفاوض بين واشنطن وطهران يكشف التفاضل بين مكانة أوروبا ومكانة «إسرائيل» أميركياً، فهل ستقيم واشنطن حساباً لحاجة أوروبا لحل سريع في ملف الطاقة في حساباتها أم أن الحسابات الإسرائيلية ستكون أشدّ أهميّة؟

خفايا

قال مصدر نيابيّ متابع للملف الحكوميّ إن الانطلاق المبكر للتفاوض الرئاسيّ علامة ايجابيّة والتباعد في المقاربات طبيعيّ في البدايات، حيث يبدأ كل طرف من سقفه الأعلى ويبدأ النزول تدريجياً نحو حل وسط اذا كانت الإرادة تأليف حكومة والعبرة تبقى مع عيد الأضحى إذا كبر شق الخلاف أم بدأ بالتضاؤل.



اللواء: أسرار

همس

لم يتضح بعد عدد الوزراء العرب الذين سيصلون اليوم، ولكن تبيّن أن عدداً منهم سيصل، مع تأكيدات دعم للبلد..



غمز

على نحو مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين «دعم» ومصادر أخرى لم يعلن عنها..



لغز

تبيّن لحزب بارز أن التعاطي مع وجهته الإيجابية مع حليف، لم تكن على مستوى النتائج المرجوة!

نداء الوطن: خفايا

يقال إن تشكيلة الرئيس ميقاتي الحكومية كانت جاهزة لديه حتى قبل الإستشارات التي أجراها في مجلس النواب بعد تسميته لأنه كان مدركاً حتمية تسميته وقبوله بالأمر مهما كان عدد الذين يسمونه ولأنه أيضاً كان حدّد التغييرات التي يريدها في الحكومة وأهمها وزارة الطاقة.

نقلت أوساط متابعة أن الرئيس عون تفاجأ بطلب الرئيس ميقاتي موعداً عاجلاً وكان يظن أنه سيبلغه بنتائج الإستشارات ويأخذ رأيه بتركيبة الحكومة الجديدة ليعمل على أساسه ولكن ميقاتي حرق المراحل وحمل معه التشكيلة.

توقعت أوساط حكومية أن تتأثر سلباً علاقة الرئيس ميقاتي بالوزراء الذين أبعدهم من التشكيلة، أمين سلام ويوسف خليل ووليد فياض وعصام شرف الدين خصوصاً إذا تمت عرقلة عملية التأليف وبقيت الحكومة القائمة تصرِّف الأعمال.