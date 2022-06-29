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لبنان يفقد فرصة التأهل الى المستوى "أ" امام نظيره السوري في الدور نصف النهائي لبطولة آسيا للإناث تحت الـ16 "ب"

29
JUNE
2022
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فقد منتخب لبنان للإناث (تحت الـ16 سنة) بكرة السلّة فرصة بلوغ دول (المستوى "أ") في القارة الآسيوية بعدما خسر امام نظيره السوري بفارق 15 نقطة وبنتيجة (63-78) في الدور نصف النهائي في بطولة آسيا (المستوى "ب") الأربعاء في المسابقة التي تقام في قاعة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمّان.
وجاءت نتيجة الأرباع كالآتي: (14-19) - (33-27)- (46-48) - (78-63).
وبعدما تقاربت النقاط في الأرباع الثلاثة الأولى، سيطرت آنسات سوريا على أجواء الربع الرابع بصورة واضحة وحسمن اللقاء لمصلحتهنّ.

وسيخوض لبنان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع المنتخب الفيليبيني الخاسر أمام منتخب ساموا وذلك عند الساعة الثالثة والدقيقة 45 من بعد ظهر الخميس، لينحصر لقب البطولة بين سوريا وساموا اللذين سيخوضان المباراة النهائية عند الساعة السادسة من مساء اليوم عينه والفائز يتأهل الى دول المستوى الأول.

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