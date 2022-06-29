فارس الجميّل للـtayyar.org: "ميقاتي لا مبرر لتأجيل التشكيل"

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أكد المستشار الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي فارس الجميّل للـtayyar.org أن الرئيس ميقاتي يعتبر الا مبرر للتأخير في التشكيل لأن مواقف الجميع باتت معروفة وهو بناء على ذلك، قدّم اليوم تشكيلة لرئيس البلاد للتشاور معه في شأنها. ولفت الجميّل لموقعنا الى أن التشكيلة لم تُقدّم للفرض وليس بغرض عدم التأليف كما قيل، مضيفاً أن هناك الكثير مما قيل في الاعلام غير صحيح عن تركيبة الحكومة.

وختم الجميّل بالقول إن الرئيس ميقاتي يتطلع الى حكومة مكتملة المواصفات لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال والمرحلة تتطلب حكومة قادرة ومصلحة الجميع تكمن في التعاون لأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة واستكمال ما بدا في ملفات داهمة، منها المفاوضات مع صندوق النقد وإجراء الاصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً.