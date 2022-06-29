قائد الجيش استقبل العريف حسين شعيب في المطار بعد تلقّيه العلاج في فرنسا

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مطار رفيق الحريري الدولي، العريف حسين شعيب وبحضور الملحق العسكري الفرنسي العقيد Gregory MEDINA ممثلاً السفيرة الفرنسية السيدة Anne GRILLO وعدد من افراد عائلة العريف الذي وصل من باريس على متن طائرة اسعاف خاصة مجهزة بجميع الوسائل الطبية اللازمة، بعد تلقيه العلاج لمدة 6 أشهر و10 أيام في مستشفى PERCY العسكري المختص بالاصابات العسكرية الجسيمة على أثر اصابةٍ بليغة أثناء تنفيذ مهمة أمنية في منطقة البقاع بتاريخ 31/7/2021.

وقد تكفلت وزارة الجيوش الفرنسية بكلفة علاج العريف شعيب ونقله.

وشكر قائد الجيش السلطات الفرنسية لدعمها الجيش على مختلف الصعد وبخاصة علاج الحالات الطبية الدقيقة.

وفي الختام منح العماد عون العريف شعيب ترقية استثنائية وقلده وسام الجرحى وشهادة تنويه.