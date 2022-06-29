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اجتماع تنسيقي بين مزارعي البقاع و الدفاع المدني في زحلة

29
JUNE
2022
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عقد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة في مكتبه في سرايا زحلة، اجتماعا ضم مزارعي البقاع والدفاع المدني، فحضر عن المزارعين رئيس تجمع المزارعين و الفلاحين ابراهيم الترشيشي ورئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحين محمد الفرو وحسين الحلاني وسليمان سارة، وعن الدفاع المدني.

وعن الدفاع المدني حضر رئيس مركز البقاع الإقليمي فايز الشقية وعددا من رؤساء المراكز في قضاء زحلة.

ونوه ابو جودة بجهود الدفاع المدني الذي "يكافح عبر متطوعيه وموظفيه ولا يزال يقوم بمهامه رغم كل الظروف الإقتصادية والازمة المالية"، مثمنا "دور المزارعين في هذه المرحلة العصيبة والتي نعول فيها عليهم".

واتفق المجتمعون على مواكبة مزارعي القمح خلال هذا الشهر خوفاً من الحرائق.

وأكد المزارعون استعدادهم "للوقوف الى جانب الدفاع المدني ودعمه ضمن امكانياتهم"، فيما شدد الشقية على ان "مراكز الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة رغم كل الظروف".

 

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