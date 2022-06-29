الحاج حسن يطرح خطته لمحاربة آفة الثروة الحرجية: "لتوقيف اي آلية تنقل الحطب والتدقيق في قانونية اوراقها"

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عقد لقاء بدعوى من معالي وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن من أجل بحث آفات الثروة الحرجيّة حيث جال نقاش حول المشاكل والحلول التي تواجهها الأحراج اللبنانية. حضر اللقاء سعادة رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية الدكتور أيوب حميّد والنواب السادة أعضاء اللجنة: ملحم الحجيري – عبد العزيز الصمد – وليد البعريني – شربل مارون – هادي أبو الحسن بالاضافة الى ممثل عن سعادة النائب شوقي الدكاش.

عن لجنة البيئة النيابية حضر مقرر اللجنة سعادة النائب قاسم هاشم، بالاضافة الى النواب البعريني والحجيري.

كما مثل معالي وزير البيئة السيد جورج متري وحضر عدد من رؤساء إتحادات ورؤساء بلديّات، وممثلين عن منظمات دوليّة، بالإضافة إلى فريق من المختصين وخبراء ومستشارين في وزارة الزراعة.