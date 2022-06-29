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اتحاد بلديات عكار بدأ العمل على نظام المعلومات الجغرافية GIS

29
JUNE
2022
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اعلنت بلدية القبيات في بيان، انه “ضمن مشروع MASAR الممول من الإتحاد الاوروبي ومن تنفيذ PCPM، بدأ اتحاد بلديات عكار العمل على “نظام المعلومات الجغرافية” GIS الذي يعمل على حصر المعلومات الجغرافية والمساحية والسكانية ضمن قاعدة بيانات الكترونية، مما يسمح على التخطيط واتخاذ القرارات في ما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن، بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي بلدة، فيساهم بتنظيم تأمين الخدمات من صرف صحي ومياه، خدمات الحدائق والمباني، خدمات المواطنين والشكاوى وغيرها من الخدمات العامة.


لذا، يستكمل الاتحاد العمل على نظام GIS عبر البدء بالمرحلة الأولى، حيث يقوم عدد من المتطوعين بتعبئة استمارات المعلومات السكانية، تليها مرحلة تحويل الخرائط الورقية الى خرائط رقمية (digitalmaps)، يسهل الرجوع اليها لتنفيذ مشاريع مفيدة دقيقة، متلائمة مع الواقع السكاني، تهدف الى تأمين مجتمع متقدم ومزدهر، علماً أن هذه المعلومات تبقى حصريا لدى الاتحاد، حيث لا أحقية لأي جمعية الاطلاع عليها”.

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