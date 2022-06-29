اجتماع في الداخلية بحث في الامن الغذائي والخبز تحديدا...هذا ما أوصى به المجتمعون!

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عقد في وزارة الداخلية والبلديات ظهر اليوم اجتماع شارك فيه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الاقتصاد أمين سلام وممثلون عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.



وبحث الاجتماع في مسألة الأمن الغذائي وتحديدا الخبز. وتم التأكيد على "ضرورة ضبط المخالفين".



وشدد الوزير مولوي "على انه سيكون هناك تدخل عاجل للاجهزة الامنية لضبط المتلاعبين بلقمة المواطنين وملاحقة المتسببين بالأزمة واتخاذ اقسى الاجراءات القانونية في حقهم".