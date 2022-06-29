ما فحوى تشكيلة ميقاتي الحكومية؟

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ميقاتي يتقصّد تقديم تشكيلة متفجّرة



قال مرجع رفيع لـ tayyar.org إن التشكيلة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحمل في طياتها ألغاماً مفتعلة ومتفجّرة، بما يعني أن ميقاتي يتقصّد تقديم تشكيلة يريد منها استجرار رفض رئاسي لها.

ولفت المرجع الى أن مناورة ميقاتي مكشوفة ومعلومة مسبقا. وهو لا يريد أساساً حكومة فاعلة، بل ابقاء حكومة تصريف الأعمال لمجموعة عوامل ودواعٍ ، منها خصوصا رغبته في تعبئة أي فراغ رئاسي سبق أن بشّر به من الأردن بحكومة تصريف أعمال تتوّجهه رئيسا بالوكالة في حال وقع الفراغ.