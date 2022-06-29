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اعلنت وزارة الداخلية السورية الأربعاء ضبط أكثر من 2,3 طن من أقراص الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية وفي محافظة حماة في وسط البلاد.





وقالت الداخلية في بيان إن بعد ضبطها لشحنة من 249 كليوغراماً من حبوب الكبتاغون "مخبأة في قطع آلات حديدية ومعدة للتصدير في ميناء اللاذقية"، بينت التحقيقات وجود "مستودع مخدرات" في إحدى المزارع في حماة.





وأضافت الوزارة أن بعد مداهمة المزرعة تمت مصادرة "طنين ومئة وثلاثة كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون المخدرة"، مشيرة إلى أنه تم القاء القبض على عشرة أشخاص وضبط آليات وأجهزة.