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باسيل استقبل سفير روسيا الإتحادية والسفير الايراني.. وهذا ما تم التطرق اليه

29
JUNE
2022
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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير روسيا الإتحادية ألكسندر روداكوف الذي هنّأه بالنتيجة التي حققها التيار في الإنتخابات النيابية. كما تم التطرق الى واجب تشكيل حكومة سريعاً، تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لبدء مسيرة التعافي والنهوض. وجرى البحث في آخر التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية، وكذلك في أهمية عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وشمل البحث أيضا الوضع في أوكرانيا وتأثيراته.

واستقبل باسيل سفير الجمهورية الإسلامية في إيران محمد جلال فیروزنیا في زيارة وداعية لمناسبة قرب إنتهاء مهامه، هنّأه خلالها بنتيجة الإنتخابات. كما تم التطرق الى التطورات الاقليمية وظروف المفاوضات الايرانية- الاميركية في الدوحة.

 

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