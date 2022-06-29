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الرئيس عون تسلم من الرئيس المكلف صيغة للحكومة التي يقترحها على ان يدرسها ويبدي رأيه فيها

29
JUNE
2022
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الرئيس ميقاتي: الخيارات ضيقة والوقت مهم جداً والتشكيلة التي اراها مناسبة في هذه الظروف بعهدة رئيس الجمهورية
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة صباحاً في قصر بعبدا  رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي اطلعه على نتائج الاستشارات النيابية التي اجراها امس وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها.
 
وقد ابلغ رئيس الجمهورية الرئيس ميقاتي انه سيدرس هذه الصيغة ويبدي رأيه فيها.
 
وبعد اللقاء ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي:" على ضوء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجريتها امس، وجدت ان الخيارات ضيقة جداً وأن الوقت مهم جداً. جوجلت الافكار التي طُرحت خلال الاستشارات، وزرت فخامة الرئيس وتشرفت بلقائه هذا الصباح وسلمته  تشكيلة الحكومة التي اراها مناسبة في هذه الظروف. وتعلمون واعلم كم ان الوقت مهم، فطلب فخامة الرئيس ان يدرسها ويعود اليّ بها".
 
ورداً على سؤال عن نوع التشكيلة او توصيفها قال الرئيس ميقاتي ان التشكيلة باتت موجودة لدى فخامة الرئيس.
 
وكان الرئيس ميقاتي لدى دخوله الى القصر الجمهوري لوّح للصحافيين بمغلف ابيض كان يحمله وقال:" هيدي التشكيلة".
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