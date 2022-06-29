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ماذا كشف غسان عطالله عن مشركة التيار في الحكومة المقبلة؟

29
JUNE
2022
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كشف النائب غسان عطالله لاذاعة النور أنه حتى الساعة ليس لدينا رغبة في المشاركة بالحكومة، غير أن النقاش مستمر حول ما هو الأفضل للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن"الجو إيجابي" حتى الساعة في ملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية، وسلّمنا بضرورة استمرار المفاوضات خلال المرحلة الراهنة، لعدم السماح للعدو بمدّ يده على ثرواتنا ولإنقاذ الإقتصاد اللبناني

كما أننا سنشارك في الحكومة المقبلة إذا رأينا أن لنا دوراً أساسياً في تنفيذ التزامات أساسية ومصيرية بحق لبنان، وإذا كان لدى رئيس هذه الحكومة قرار بخوضها معركة مفاوضات جدية مع العدو "الإسرائيلي" للتنقيب عن النفط والغاز.

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