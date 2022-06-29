مياه الجنوب: لترشيد استهلاك المياه

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أحاطت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، "المشتركين في كل دوائر المياه التابعة لها، علماً، بأن التقنين الخاص بالتيار الكهربائي بسبب توقف معامل الكهرباء عن العمل والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، يشمل أيضاً منشآت المؤسسة ومحطاتها، لا سيما آبار تفاحتا ومحطات صور ومرجعيون وحاصبيا والنبطية كما بنت جبيل وتحديدا الطيبة، وادي السلوقي ومرج الخوخ وغيرها من محطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع.

وتمنت على "المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد".