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خاص - لبنان في أولويات الـG7: الحكومة والإصلاحات أولا!

29
JUNE
2022
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واشنطن - خاص tayyar.org

كشفت مصادر رفيعة في واشنطن لـtayyar.org أن لبنان حضر في قمة الدول السبع الكبرى G7 كواحد من الأولويات السبع، مع التسليم بأهمية أن تعزز باريس دورها المواكب للمسألة اللبنانية، انطلاقا من أهمية تسريع تشكيل حكومة قادرة على اجراء الاصلاحات اللازمة كمدخل للاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت الى أن ادخال البند اللبناني في مداولات الـG7 تطور هام ومؤشر يجب على المسؤولين في بيروت تلقّفه والمبادرة فورا الى ملاقاته عبر تشكيل الحكومة المنتظرة بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة التي كبّلتهن ولا تزال تحول دون بدء مسيرة الانقاذ والتعافي.

وكشفت أن البند اللبناني حضر من باب "دفع النخبة الحاكمة الى إجراء الإصلاحات اللازمة حتى يتمكن صندوق النقد الدولي من بدء عملية استعادة النظام المالي المحطّم وإيقاف سقوط الدولة".

وأوضحت المصادر أن الأولويات السبع للـG7 أتت كالآتي: الحرب الروسية - الأوكرانية، التغيّر المناخي، هايتي، أفغانستان، لبنان، إثيوبيا، سريلانكا.

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