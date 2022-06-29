الوطن السورية: نشاطات لافتة لسفارة سورية في لبنان في حضور بو صعب ورعد وخليل وفرنجية وكرامي ...

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الوطن السورية: في بيروت، أقامت السفارة السورية في لبنان مأدبة غداء تكريمية للسفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا بمناسبة انتهاء مهامه وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس.

واستهل سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي المأدبة بكلمة أثنى فيها على كفاءة ومناقبية السفير فيروزنيا، مؤكداً عمق العلاقات السورية الإيرانية ونجاح السفير الإيراني في التعبير عنها.

بدوره، ألقى السفير الإيراني كلمة عبر خلالها عن الشكر والتقدير على هذه اللفتة، مؤكداً العلاقات الطيبة بين سورية وإيران ولبنان.

وقال: إن «الفترة السابقة شهدت أصعب الظروف المعيشية والاقتصادية في لبنان ولكننا على ثقة أنه سيتجاوز هذه المرحلة الصعبة بإرادته الصلبة وعزمه الراسخ وشعبه الحي وأصدقائه وحلفائه الأوفياء».

وأضاف: «نذكر سورية الشقيقة التي تستكمل درب انتصاراتها على الحرب الكونية الشاملة التي تشن عليها ونحن وقفنا منذ اللحظة الأولى إلى جانب سورية بكل قوة وثبات في مواجهة العدوان الهمجي الذي تعرضت له، ولا شك أن هذا التحالف الراسخ سيبقى مستداماً بين البلدين».

وأوضح فيروزنيا أن «العلاقات الإيرانية السورية شهدت تطوراً مستمراً خلال أربعة عقود ونيف بعد الثورة الإسلامية في إيران، هذه الروابط الأخوية تقدمت في المجالات كافة ولعبت دوراً حاسماً في التصدي للمؤامرات والتهديدات الأميركية والصهيونية ودعم محور المقاومة في فلسطين ولبنان وكل أرجاء المنطقة»، مؤكداً أن هذه العلاقات تتقدم على أعلى المستويات وعلى جميع الصعد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتكريس مصالح شعوبها.

حضر المأدبة سفراء روسيا ألكسندر روداكوف، العراق حيدر البراك، الجزائر عبد الكريم ركايبي، فنزويلا خيسوس غونزاليس، كوبا خورخي ليون، نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب، والنواب: محمد رعد، علي حسن خليل، طوني فرنجية، جهاد الصمد، حسن مراد، آغوب بقرادونيان، غازي زعيتر، أمين شري، محمد يحيه، قبلان قبلان، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، الوزراء السابقون عدنان منصور، رمزي مشرفية، أسعد حردان، فيصل كرامي، والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، وطارق الداوود.