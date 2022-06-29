living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: نشاطات لافتة لسفارة سورية في لبنان في حضور بو صعب ورعد وخليل وفرنجية وكرامي ...

29
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: في بيروت، أقامت السفارة السورية في لبنان مأدبة غداء تكريمية للسفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا بمناسبة انتهاء مهامه وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس.

 

واستهل سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي المأدبة بكلمة أثنى فيها على كفاءة ومناقبية السفير فيروزنيا، مؤكداً عمق العلاقات السورية الإيرانية ونجاح السفير الإيراني في التعبير عنها.

 

بدوره، ألقى السفير الإيراني كلمة عبر خلالها عن الشكر والتقدير على هذه اللفتة، مؤكداً العلاقات الطيبة بين سورية وإيران ولبنان.

 

وقال: إن «الفترة السابقة شهدت أصعب الظروف المعيشية والاقتصادية في لبنان ولكننا على ثقة أنه سيتجاوز هذه المرحلة الصعبة بإرادته الصلبة وعزمه الراسخ وشعبه الحي وأصدقائه وحلفائه الأوفياء».

 

وأضاف: «نذكر سورية الشقيقة التي تستكمل درب انتصاراتها على الحرب الكونية الشاملة التي تشن عليها ونحن وقفنا منذ اللحظة الأولى إلى جانب سورية بكل قوة وثبات في مواجهة العدوان الهمجي الذي تعرضت له، ولا شك أن هذا التحالف الراسخ سيبقى مستداماً بين البلدين».

 

وأوضح فيروزنيا أن «العلاقات الإيرانية السورية شهدت تطوراً مستمراً خلال أربعة عقود ونيف بعد الثورة الإسلامية في إيران، هذه الروابط الأخوية تقدمت في المجالات كافة ولعبت دوراً حاسماً في التصدي للمؤامرات والتهديدات الأميركية والصهيونية ودعم محور المقاومة في فلسطين ولبنان وكل أرجاء المنطقة»، مؤكداً أن هذه العلاقات تتقدم على أعلى المستويات وعلى جميع الصعد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتكريس مصالح شعوبها.

 

حضر المأدبة سفراء روسيا ألكسندر روداكوف، العراق حيدر البراك، الجزائر عبد الكريم ركايبي، فنزويلا خيسوس غونزاليس، كوبا خورخي ليون، نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب، والنواب: محمد رعد، علي حسن خليل، طوني فرنجية، جهاد الصمد، حسن مراد، آغوب بقرادونيان، غازي زعيتر، أمين شري، محمد يحيه، قبلان قبلان، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، الوزراء السابقون عدنان منصور، رمزي مشرفية، أسعد حردان، فيصل كرامي، والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، وطارق الداوود.

الوطن السورية,الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout