عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 حزيران 2022

الأخبار: الحرب الاقتصادية على روسيا: الغرب يستنفد أوراقه
فوضى اجتهادات دستورية بسبب صعوبة التأليف: «ترسيم حدود» الصلاحيات الرئاسية للحكومة
الضمان الاجتماعي: إفلاس بعد زبائنيّة
مخيّم الهول: إمارة «داعش» المُستدامة
الديار: استشارات فلا تشكيل فتعويم لحكومة «تصريف الأعمال»
انطلاق النقاش «الرئاسي» وعون وفرنجية الاكثر حظوظا
لبنان يترقب ترجمة الوعود الاميركية بملف الترسيم
النهار: بدء المخاض... و"نصف فتحة" بين ميقاتي والعهد
الجمهورية: الترسيم: إيجابيات أميركية تنتظر البلورة
ميقاتي: لحكومة لا تستثني أحداً
البناء: موسكو تقترب من إعلان إحكام السيطرة على دونباس… والناتو يستعدّ لإضافة فنلندا والسويد / انطلاق مفاوضات الدوحة بين طهران وواشنطن بوساطة أوروبيّة… وتفاؤل بالنجاح / الحكومة محصورة بتفاهم عون وميقاتي… والأفضليّة لـ 18 وزيراً من الحالية وتغيير وزيرين /
نداء الوطن: الترسيم: تفاؤل حذر بانتظار "الخبر اليقين"
ميقاتي "يجسُّ نبض" عون اليوم و"حزب الله" يحبِّذ تشكيلة "ثلاثينية"
اللواء: 4 أولويات لحكومة جديدة معدّلة بـ«غطاء عربي ودولي»
وزراء الخارجية يُحضِّرون للقمة العربية في بيروت السبت.. وليونة عونية بالتخلي عن الطاقة
l'orient le jour: Le « oui, mais... » des députés à Mikati
Gebran Bassil souffle le chaud et le froid quant à la participation du CPL au cabinet.