عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 حزيران 2022

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الأخبار: الحرب الاقتصادية على روسيا: الغرب يستنفد أوراقه

فوضى اجتهادات دستورية بسبب صعوبة التأليف: «ترسيم حدود» الصلاحيات الرئاسية للحكومة

الضمان الاجتماعي: إفلاس بعد زبائنيّة



مخيّم الهول: إمارة «داعش» المُستدامة





الديار: استشارات فلا تشكيل فتعويم لحكومة «تصريف الأعمال»

انطلاق النقاش «الرئاسي» وعون وفرنجية الاكثر حظوظا

لبنان يترقب ترجمة الوعود الاميركية بملف الترسيم



النهار: بدء المخاض... و"نصف فتحة" بين ميقاتي والعهد



الجمهورية: الترسيم: إيجابيات أميركية تنتظر البلورة

ميقاتي: لحكومة لا تستثني أحداً





البناء: موسكو تقترب من إعلان إحكام السيطرة على دونباس… والناتو يستعدّ لإضافة فنلندا والسويد / انطلاق مفاوضات الدوحة بين طهران وواشنطن بوساطة أوروبيّة… وتفاؤل بالنجاح / الحكومة محصورة بتفاهم عون وميقاتي… والأفضليّة لـ 18 وزيراً من الحالية وتغيير وزيرين /

نداء الوطن: الترسيم: تفاؤل حذر بانتظار "الخبر اليقين"

ميقاتي "يجسُّ نبض" عون اليوم و"حزب الله" يحبِّذ تشكيلة "ثلاثينية"

اللواء: 4 أولويات لحكومة جديدة معدّلة بـ«غطاء عربي ودولي»

وزراء الخارجية يُحضِّرون للقمة العربية في بيروت السبت.. وليونة عونية بالتخلي عن الطاقة

l'orient le jour: Le « oui, mais... » des députés à Mikati

Gebran Bassil souffle le chaud et le froid quant à la participation du CPL au cabinet.