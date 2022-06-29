أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

تساءلت هيئات زراعيّة عن سبب عدم قيام الحكومة بوضع الأملاك العائدة للدولة والبلديات الصالحة لزراعة القمح بتصرّف وزارة الزراعة لاستثمارها عبر تلزيمها لمزارعين قادرين على ذلك على أن يستخدم القمح الصالح للخبز وتتم مقايضة القمح الصلب بالقمح الطري على طريقة الفيول العراقي.



خفايا

استغرب مصدر متخصص بالشؤون الانتخابية الأخطاء المتعمّدة التي وفرت التقدم بـ 46 صوتاً للائحة النائب رامي فنج على لائحة النائب السابق فيصل كرامي وتساءلت عن وجود سبب سياسيّ خارجيّ عبر عنه الدبلوماسي الأميركي ديفيد شنكر بإعلان خسارة كرامي قبل صدور النتائج.



اللواء: أسرار

همس

حاولت عاصمة كبرى تطويق أخرى، بانفتاح إقليمي متوازن، مستفيدة من حسابات الربح والخسارة في ملف الطاقة غربي آسيا.



غمز

القديم على قدمه لدى «الثنائي» حتى في أسماء الوزراء، وكبار الموظفين إلى إشعار آخر..



لغز

قطعت المفاوضات شوطاً حول تبديل جزئي في عدد من الحقائب الخدماتية، لمنع إحراج رئيس تكتل كان يُصرّ على عدم التخلي عن وزارة خدماتية رئيسية.



نداء الوطن: خفايا

كلّ من موقعه ولأسباب مختلفة التقى النائبان النقيضان اللواءان أشرف ريفي وجميل السيد على مقاطعة الإستشارات النيابية في مجلس النواب مثبتين أنهما ضدان ولكنهما يلتقيان.

لوحظ غياب النائب وليم طوق عن مشاركة النواب ميشال المر وطوني فرنجية وفريد الخازن في التكتل الوطني المستقل في الإستشارات. مصادر اعتبرت أن التكتل المركّب بهذه الطريقة قد لا يبقى متّحداً.