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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

"تفاءلوا بالخير تجدوه" بهذا الجو بدأ الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي يومه الثاني والأخير من الاستشارات النيابية غير الملزمة واختتمه "بالأمل في أن ترى الحكومة النور قريبا مقدرا" بأن المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء".

ميقاتي قام بواجب الاستشارات النيابية غير الموجبة تمهيدا" لبلورة تصور أولي لتشكيلة أو صيغة حكومية سيحملها الى القصر الجمهوري في بعبدا قبل نهاية الاسبوع ويعرضها ويناقشها مع الرئيس العماد ميشال عون.

البارز اليوم في مواعيد الاستشارات في ساحة النجمة كان اللقاء الذي جمع الرئيس ميقاتي بتكتل لبنان القوي الذي اكد رئيسه النائب جبران باسيل ان التكتل لم يتقدم بمطلب أو بشرط أمام الرئيس ميقاتي وكل ما يقال في الإعلام هو كاذب متمنيا او مكررا طرحه أن تكون هناك مداورة في الحقائب الوزارية.

من جهة ثانية كشف مصدر في التيار ان التكتل طرح خلال اللقاء تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وان ميقاتي رد بأن وزير المال هو من يطرح موضوع التعيين الذي تحتاج الى توافق وطني. وأن ميقاتي ابدى استعداده للبحث في الملف جديا اذا طرح اسم يحظى بتوافق وطني.

في الغضون وفي انتظار ان يحمل الرئيس ميقاتي مسودة اولية لصيغة حكومية الى الرئيس عون فإن العمل على مستوى حكومة تصريف الاعمال القائمة لا يهدأ, لا بل يتكثف.

ففي نشاط السراي الحكومي رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الامن الغذائي ثم اجتماعا وزاريا ونقابيا مخصصا لملف النقل.

أما في التطورات الاقليمية التي عادة ما تتأثر بها المنطقة ولبنان ضمن المنطقة فما استجد في الملف النووي الايراني هو وصول كل من المبعوث الأميركي الخاص بالملف الايراني روبرت مالي ROBERT MALI وبعده كبير المفاوضين للجمهورية الإسلامية الايرانية علي باقري الى الدوحة بدل فيينا من اجل معاودة المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

أسدل الستار على الإستشارات النيابية غير الملزمة.

على مدى يومين إستمع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى الكتل والنواب للوقوف على رؤيتهم لشكل الحكومة العتيدة وأولوياتها ومطالبها.

في مستهل اليوم الثاني سئل ميقاتي عما إذا كان متفائلا فاكتفى بالقول: تفاءلوا بالخير تجدوه.

وفي ختامه أعرب عن أمله في تشكيل حكومة تستكمل ما بدأ مع صندوق النقد الدولي وخطة الكهرباء وترسيم الحدود البحرية وقال: إن شاء الله ترى الأمور النور في شكل جيد.

أما البارز في الإستشارات اليوم فهو لقاء الرئيس المكلف وتكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل في أول تواصل علني بين الرجلين اللذين كانت تسود بينهما حال من القطيعة.

باسيل أعلن أنه أبلغ ميقاتي عدم رغبة تكتله في المشاركة في تشكيل الحكومة مشددا على أن هذا الأمر يخضع لأمور عدة وقال إنه لا ينبغي الرهان على أن نبني حكومة على أساس فراغ رئاسي.

وكان قد برز موقف بعض الكتل النيابية القائم على النأي بنفسها عن المشاركة في الحكومة العتيدة في وقت تبدو البلاد في أمس الحاجة لمساهمة الجميع في تحمل المسؤولية وحل الأزمات الضاغطة على اللبنانيين.

على أي حال مع إنجازه الإستشارات غير الملزمة يمم الرئيس المكلف وجهه شطر قصر بعبدا في الساعات المقبلة لوضع رئيس الجمهورية ميشال عون في حصيلة هذه الإستشارات.

في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة تحدثت الولايات المتحدة عن تقدم حققه الوسيط آموس هوكشتاين لجهة تذليل الفوارق بين بيروت وتل أبيب وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها الإستمرار في التواصل مع الأطراف المعنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

البيان الأميركي تلقفه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قدر تعهد الإدارة الأميركية بالتواصل في الأيام المقبلة آملا أن يؤدي هذا التواصل إلى إستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

تفاءلوا بالخير تجدوه. بهذه العبارة بدأ رئيس الحكومة المكلف اليوم الثاني والاخير من الاستشارات. وبعد ساعات اربع امضاها في الاستماع الى آراء النوب، جدد ميقاتي امله في تشكيل حكومة تستطيع ان تقوم بواجبها وتستكمل ما بدأته الحكومة السابقة. فهل تفاؤل ميقاتي في مكانه، ام انه موقف للاستهلاك السياسي والشعبي لا اكثر ولا اقل؟ المؤكد ان مهمة ميقاتي ليست سهلة.

فباستثناء اربع كتل نيابية، فان معظم الكتل احجمت عن المشاركة في الحكومة، وعبرت عن موقفها علنا، ما يعني ان ميقاتي سيلاقي صعوبة في التأليف، وما يعني ايضا ان معظم الكتل تشعر في العمق ان لا حكومة.

البارز في اليوم الثاني من الاستشارات اللقاء الذي جمع رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة المكلف، وفيه اعاد باسيل تأكيد المؤكد، وطالب ميقاتي بما لا يمكن ان يقبله. الا يعني هذا كله ان حكومة تصريف الاعمال باقية الى ما بعد انتهاء عهد ميشال عون؟

مقابل اللاترسيم الحكومي المرجح، الترسيم الحدودي البحري يتقدم. ففي المعلومات ان اتصالا مطولا جرى بين الوسيط الاميركي اموس هوكستين وبيبن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب تميز بالايجابية.

اهمية الاتصال انه اتى بعدما تواصل الوسيط الاميركي مع الجانب الاسرائيلي، آخذا منه الجواب الاولي على العرض اللبناني. ومع ان التكتم سيد الموقف في ملف مفاوضات الترسيم، لكن بات واضحا ان مصلحة اسرائيل تحتم عليها التوصل الى اتفاق مع لبنان، وان كانت لا تزال تتخذ موقفا متحفظا من اصرار السلطات اللبنانية على حقل قانا كاملا، وتفضل ان يبقى الخط متعرجا لا مستقيما كما اقترحه الجانب اللبناني.

في الاثناء لفت تقرير عالمي صادر، تصدر فيه اللبنانيون قائمة اكثر شعوب غضبا في العالم. وهو امر غير مستغرب.اذ مع هذه القماشة غير الزاهية من الحكام والمسؤولين، هل يمكن ان يكون الشعب اللبناني غير غاضب دائما وابدا؟

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

ان شاء الله خير..

بهذه العبارة انهى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي استشاراته النيابية غير الملزمة، ولم يلزم نفسه بشيء، الا التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن تراعي ما أمكن من الواقع السياسي والمأساوي الذي تعيشه البلاد.

وبعد انهاء محطة الاستشارات من المتوقع أن يزور الرئيس ميقاتي قصر بعبدا غدا ليضع رئيس الجمهورية باجواء الاستشارات النيابية، وليتم التشاور في أولى خطوات التأليف.

خطوات بين العوائق السياسية والنيران الاقتصادية والاجتماعية، لكن لا بد منها كمسار الزامي عسى ان تولد حكومة تعمل ما باستطاعتها في ظل هذا الخراب الكبير الذي تسبب به الحصار الاميركي واعانته أحقاد بعض اللبنانيين وجشع آخرين، وجبن بعض المعنيين من الاقدام على خطوات تساهم بالتخفيف من المعاناة اليومية ولو على الاقل عبر معامل كهربائية ومصاف نفطية أمنتها العروض الصينية والروسية والايرانية.

وعلى طول الازمة وعرضها مساع حثيثة ومحاولات من بعض الوزراء للتخفيف من الازمات، كمحاولة وزير العمل على خط اضراب موظفي القطاع العام، ومحاولة القوى الامنية الدخول على خط المطاحن ورفع مستوى الرقابة على انتاجها.

في الاقليم رفع لمستوى الترقب مع تسليط الاضواء على الدوحة القطرية حيث استئناف المفاوضات النووية الايرانية، وما زاد من اهميتها العويل الاسرائيلي وخشية كبار قادتهم من ان تقدر هذه المفاوضات على تحقيق اختراق يعيد الاتفاق النووي الى الحياة، ما يجعل تل ابيب أكبر الخاسرين.

ومن الخسائر المعنوية التي تلقاها الكيان العبري اليوم عرض المقاومة الفلسطينية لمشاهد جندي اسرائيلي في قبضة كتائب القسام وهو يعاني من حالة صحية صعبة، ما يصعب على المفاوض الصهيوني المهمة في ملف تبادل الاسرى ، ويرفع من اوراق المقاومة في تلك المفاوضات غير المباشرة.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

الاستشارات الشكلية في مجلس النواب انتهت، أما المشاورات الفعلية في الكواليس فدائرة بين معظم الأطراف منذ ما قبل التكليف، والاحتمالات الحكومية ثلاثة:

الاحتمال الأول، البقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية الولاية الرئاسية. فإذا انتخب رئيس جديد، عدنا إلى دوامة استشارات التكليف ثم التأليف. أما إذا دخلنا في فراغ رئاسي، فتتحول حكومة التصريف إلى حكومة تتسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية، وعندها يصبح كل وزير قادرا على تعطيل أي قرار، ذلك أن العادة درجت في مراحل الفراغ الرئاسي، أن تتطلب القرارت الحكومية موافقة جميع الوزراء.

الاحتمال الثاني، إعادة تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية، مع تبديل بعض الأسماء، لكن مع الإبقاء على التركيبة، علما أن كل كلام عن تعويم الحكومة الراهنة خارج على الدستور، فأي حكومة مقبلة كاملة الصلاحية تتطلب ثقة متجددة من مجلس النواب، ومع الاشارة الى أن الاحتمال الثاني يبدو محبذا من أكثر من طرف، وفي الطليعة حزب الله.

الاحتمال الثالث، إعادة البحث حكوميا في التركيبة والأسماء في آن معا، وهذا ما تتمسك به أكثر من جهة، انطلاقا من وجوب الأخذ بالتغيرات التي حصلت بفعل نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

لكن، في انتظار الدخان الأبيض من الأسود الذي يفترض ان يتصاعد من المداخن الحكومية، يعود التدقيق الجنائي إلى دائرة الضوء، من باب بدء الشركة المكلفة إجراءاتها عمليا، علما أن خطر التعطيل سيبقى جاثما طالما هناك خائفون من النتائج، ومن حكم القضاء.

واليوم، غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائلا: أقسمت وحيدا يمين الاخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، ومن أركان نظامنا الدستوري الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وليس هيمنة سلطة على سلطة. وأضاف الرئيس عون: على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه، وعليه المساءلة حيث يلزم، لا أن يتقاذف مسؤولية الادعاء ارتهانا لسلطة أخرى أو استنكافا.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

قصف رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، من مسافة تقاس بالأمتار ، جبهة الرئيس ميقاتي ، لحظة خروجه من لقاء استشارات التأليف.

قال باسيل، في معرض القصف: "إن موضوع التكليف غير ميثاقي لكنني سأغض النظر نسبة إلى الأوضاع المأزومة التي تمر فيها البلاد".

أما القصف التالي فكان على الإعلام التابع للرئيس ميقاتي، كما قال باسيل، ومنه:"لا مطلب ولا حقيبة، وقلنا له "كل اللي عم بيصير بالإعلام هوي كذب، ومش مسموح يكون فيه وسائل إعلام وخاصة تابعة لألو تكون عم بتبث هيدا الشي".

تقصد هجوم باسيل على ميقاتي يؤشر إلى أن العلاقة بين الرجلين ليست على ما يرام على الإطلاق، وإذا كانت استشارات التأليف تتم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فإنه على ما يبدو هناك ممر إلزامي في ميرنا الشالوحي، و" نفس" باسيل بعد استشارات التأليف يعني أن ولادة الحكومة متعثرة، وأهلا بحكومة تصريف الأعمال.

عدا ذلك هناك هريان يضرب مختلف القطاعات، فالإدارة العامة في إضرابها للأسبوع الثالث على التوالي، وبدأت الآثار السلبية لهذا الإضراب تظهر تباعا.

ومن عوارض الانهيار ايضا الإضراب التحذيري الذي نفذه موظفو مصرف لبنان، والذي قد يتطور لأكثر من تحذيري.

دوليا، الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أنها طويلة، فقد أعلن الكرملين أن هجومه في أوكرانيا سينتهي عندما يستسلم الجيش والسلطات الأوكرانية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "يمكن للجانب الأوكراني إنهاء النزاع في غضون يوم واحد. يجب إصدار أوامر للوحدات بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد".

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

نظريا, أنهى الرئيس المكلف استشاراته غير الملزمة نيابيا، مع طبشة اقتصادية واستقدام أصحاب الشأن للتشاور لكنه عمليا لن يصل إلى مرحلة التأليف. وإذا فعل فإن رئيس الجمهورية ينتظره عند مفارق بعبدا لرفض التشكيلة حتى إن أقصى طموحات ميقاتي في الترميم والتعديل والغربلة الوزارية لن تبصر النور. لأن الوزراء المعرضين للقضم يحملون بطاقة التيار، وتلك من الخطايا السياسية التي لا يمكن تمريرها يدرك الرئيس المكلف أنه سيظل في منطقة تصريف الأعمال إلى أن يصرف الدستور عنه قدرا مكتوبا في تشرين.

ومع ذلك فإنه سيتقمص دور المؤلف وسيمثل أن بين يديه تشكيلة وزارية منسجمة ودقة المرحلة لكنه لن يصعد بها مباشرة إلى بعبدا تجنبا لأي زعل مع الرئيس.. وسينتظر إلى أن يعمقها درسا وفحوصا عينية للوزراء المرشحين.. وتفاؤلوا بالخير تجدوه غير أن اللبنانيين لم يجدوا الخير ولا الخبز والأفران أصبحت تودع زبائنها مع فقدان الطحين.

أما القمح الذي تم زرعه في قرى بقاعية فقد تبين أنه غير مطابق لمواصفات الخبز.. فيما وزير الاقتصاد أمين سلام أصبحت كلمته عصية على كل أصحاب الشأن، وهو نفسه دخل عالم رئاسة الحكومة وبات "يلت ويعجن" على أبواب السرايات وبالمنطق العملي والوهمي فإن لدينا حكومتين على ورق تكليف وتصريف. ومرشحا جاهزا للاستبدال من آل سلام. وخزنة مالية حققت وفرا وفائضا بتسعمئة وأربعين مليون دولار, وهذا الفائض هو نتيجة تراجع حجم إنفاق الدولة.

لأنه وببساطة ما من دولة لا تعمل، ولديها تضخم هو الأقوى في السوق، مع الامتياز في انقطاع الكهرباء والمحروقات ورغيف الخبز وتوقف معظم المؤسسات عن العمل وقياسا على هذا المعدل فمن الطبيعي أن تخرج وزارة المال ببيان تحقيق الفائض المالي وبالعملة غير الرائجة.

وبالمفهوم العملي والعلمي للرئيس ميقاتي فإن كل هذه الدائرة ستراوح مكانها وستجلس موسم الصيف في مقاعد الانتظار, وهو لهذه الغاية بدأ منذ اليوم بإرسال إشارات لتفعيل عمل الحكومة المترنحة، وترأس منذ انتهاء الاستشارات بعد الظهر لغاية الساعة اجتماعات وزارية متتالية تظهره في حالة الانهماك وكان آخرها للجنة المختصة بالأمن الغذائي بحضور معظم الوزراء.

وفيما الحكومة تبحر في اجتماعات التصريف كان ملف الترسيم يأخذ شكل التواصل عن بعد اذا اعلن المتحدث باسم البيت الابيض نيد برايس عن تواصل بين الوسيط الاميركي اموس هوكستين والجانب الاسرائيلي متحدثا عن اجواء ايجابية ومتقدمة لجهة تقريب الاختلافات بين الجانبين.

واعقب ذلك اتصال بين هوستكين والوسيط اللبناني النائب الياس ابو صعب .

وحيال هذا الكنز الغامض سال من جديد لعاب جمعية المصارف في لبنان لتسديد حقوق المودعين من عمق البحر اللبناني وقالت الجميعة في بيانها اليوم أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل يحمي أموال كل المودعين على اعتبار أن الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها.

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