living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاحتمالات الحكومية ثلاثة

28
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الـOTV:

الاستشارات الشكلية في مجلس النواب انتهت، أما المشاورات الفعلية في الكواليس فدائرة بين معظم الأطراف منذ ما قبل التكليف، والاحتمالات الحكومية ثلاثة:

الاحتمال الأول، البقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية الولاية الرئاسية. فإذا انتخب رئيس جديد، عدنا إلى دوامة استشارات التكليف ثم التأليف. أما إذا دخلنا في فراغ رئاسي، فتتحول حكومة التصريف إلى حكومة تتسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية، وعندها يصبح كل وزير قادراً على تعطيل أي قرار، ذلك أن العادة درجت في مراحل الفراغ الرئاسي، أن تتطلب القرارت الحكومية موافقة جميع الوزراء.

الاحتمال الثاني، إعادة تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية، مع تبديل بعض الأسماء، لكن مع الإبقاء على التركيبة، علماً أن كلَّ كلام عن تعويم الحكومة الراهنة خارج على الدستور، فأي حكومة مقبلة كاملة الصلاحية تتطلب ثقة متجددة من مجلس النواب، ومع الاشارة الى أن الاحتمال الثاني يبدو محبذاً من أكثر من طرف، وفي الطليعة حزب الله.

الاحتمال الثالث، إعادة البحث حكومياً في التركيبة والأسماء في آن معاً، وهذا ما تتمسك به أكثر من جهة، انطلاقاً من وجوب الأخذ بالتغيرات التي حصلت بفعل نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

لكن، في انتظار الدخان الأبيض من الأسود الذي يفترض ان يتصاعد من المداخن الحكومية، يعود التدقيق الجنائي إلى دائرة الضوء، من باب بدء الشركة المكلفة إجراءاتها عملياً، علماً أن خطر التعطيل سيبقى جاثماً طالما هناك خائفون من النتائج، ومن حكم القضاء.

واليوم، غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائلاً: أقسمت وحيداً يمين الاخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، ومن أركان نظامنا الدستوري الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وليس هيمنة سلطة على سلطة. وأضاف الرئيس عون: على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه، وعليه المساءلة حيث يلزم، لا أن يتقاذف مسؤولية الادعاء ارتهاناً لسلطة أخرى أو استنكافاً.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout