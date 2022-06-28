خاص - واشنطن تضع علاقة ميقاتي بحزب الله تحت المجهر.. وترتقب حكومة متوازنة

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واشنطن - خاص tayyar.org -

قالت مصادر أميركية لـtayyar.org إن واشنطن لا تولي أهمية للمسار الحكومي إلا من باب تأليف حكومة متوازنة سياسياً تضمّ شخصيات قادرة على إضفاء توازن في مقابل محور حزب الله، تستعيد التأثير المطلوب والمفقود راهنا بفعل العلاقة التي تجمع الرئيس نجيب ميقاتي بالحزب.

ولفتت المصادر الى أن التنسيق الأميركي-الفرنسي لبنانياً قائم في حده الأدنى، مع تسليم واشنطن بالرعاية الفرنسية للبنان، مشيرة الى أن ما يهم الإدارة الأميركية تطويق نفوذ حزب الله في الحكومة المرتقبة، بما أن تجربة حكومة ميقاتي المستقيلة لم تكن على قدر التوقعات الأميركية، نظراً الى تسليمه بهذا النفوذ.

وكشفت أن واشنطن على دراية بالتنسيق القائم بين ميقاتي وحزب الله، وتضع هذه العلاقة تحت المجهر توصلا الى معرفة ما سيكون عليه الشكل الحكومي.