living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير البيئة يطلق مشروع “تدوير” الممول من الاتحاد الأوروبي...ماذا في تفاصيل المشروع؟

28
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اليوم، مشروع “تدوير” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الوزارة.

وتحدث ياسين فقال: “سنعمل عبر هذا المشروع خلال العامين المقبلين على وضع أسس لإدارة جيدة وتنظيم أفضل لمعالجة أنواع مختلفة من النفايات والمخلفات غير المنزلية كالنفايات الإلكترونية ومخلفات الورق والكرتون ونفايات المسالخ والنفايات الطبية”.

ولفت إلى “أن اجتماعا عقد اليوم مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وتمّت خلاله مناقشة واقع إدارة النفايات الطبية ونفايات النظام الصحي المقدرة بحوالى 7000 طن سنويا من النفايات الطبية المعدية، وكذلك الطبية السامة والأدوية المنتهية الصلاحية، والتي تشوب معالجتها الكثير من المشاكل وتفاقمت مع الأزمة المالية التي تعصف بالنظام الصحي”.

أضاف: “لقد عرض فريق العمل واقع القطاع، وناقشنا الحلول العلمية، التي ستتضمن وضع معايير جديدة للمعالجة وطرق جدية للمراقبة والتدقيق من قبل وزارتي البيئة والصحة، بالتعاون مع المستشفيات والبلديات والمؤسسات والجمعيات العاملة في هذا القطاع”. وأشار إلى “أن الأشهر المقبلة ستحمل تغيرات إيجابية في تنظيم معالجة النفايات الطبية والصحية”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout