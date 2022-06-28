حريق كبير في هذه البلدة والنيران تحاصر المنازل!

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شبّ بعد ظهر اليوم حريق كبير في منطقة القلع في بلدة كفرفيلا -إقليم التفاح وأتت النيران على مساحات كبيرة من الأعشاب والأشجار البرّية.



وحاصرت النيران بعض المنازل السكنية، فيما عملت فرق الإطفاء التابعة لبلدية كفرفيلا وإتحاد بلديات إقليم التفاح على إخمادها، حيث تبيّن أنّ الحريق يشتعل بشكل متعمّد لليوم الثاني على التوالي في المنطقة ذاتها وسببه قيام مجهولين بإحراق كميات كبيرة من النفايات.



وطلبت بلدية كفرفيلا من المواطنين "عدم إشعال النار حتى في حدائقهم المنزلية تفاديًا لأي حريق كبير قد ينتج عن ذلك"، كما نوّهت البلدية "بكل الأهالي الذين يبلغون عند إشتعال أي حريق ويساعدون فريق الإطفاء في عمله".