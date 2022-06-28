هذا ما قاله ميقاتي عقب إنتهاء الإستشارات

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قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب: "تابعتم معنا بالأمس واليوم الاستشارات النيابية، وقد استمعت الى سعادة النواب واستأنست بارائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد، ونعرف أن النصائح والاراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة".

اضاف: "في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل باذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، بخاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات وان شاء الله ترى الامور النور بطريقة سليمة".