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الرئيس عون عرض مع سفيرة الدانمارك الاوضاع بين البلدين ومع النائب السابق سكرية الواقع الصحي والاستشفائي

28
JUNE
2022
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رئيس الجمهورية تلقى دعوة من وفد مهرجانات بعلبك الدولية لحضور الحفل الافتتاحي وابرق معزياً الى العاهل الاردني بضحايا الانفجار في ميناء العقبة
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، العلاقات اللبنانية- الدانماركية مع سفيرة الدانمارك في لبنان السيدة Merete Juhl التي زارت قصر بعبدا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان وانتقالها الى منصب دبلوماسي آخر. ورافق السفيرة الدانماركية، نائبها السيد Lars Soerensen.
 
وتم خلال اللقاء، التطرق الى المساعدات التي قدمتها الدانمارك الى لبنان، لا سيما بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والظروف الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي يعيشها لبنان. ونوّه الرئيس عون بالجهود التي بذلتها السفيرة Juhl خلال وجودها في لبنان لتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة.
 
النائب السابق اسماعيل سكرية
والاوضاع الصحية في لبنان، عرضها الرئيس عون مع النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة التدهور الحاصل في الرعاية الصحية والاستشفائية في لبنان نتيجة الاوضاع الاقتصادية المتردية.
 
واعرب الرئيس عون خلال اللقاء، عن تقديره للدور الذي لعبه النائب السابق سكرية خلال 25 سنة من العمل في المجالين الصحي والدوائي، والمسائل التي اضاء عليها خلال هذه السنوات والتي استوجبت معالجات على مختلف المستويات.
 
لجنة مهرجانات بعلبك الدولية
الى ذلك، استقبل الرئيس عون وفداً من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية ضم نائبة رئيسة اللجنة السيدة جمانة دبانة، والسيد جان لوي مانغي، اللذان اطلعا رئيس الجمهورية على برنامج مهرجانات بعلبك لهذه السنة تحت عنوان "رجعت ليالي بعلبك". ووجه الوفد دعوة الى الرئيس عون لحضور الحفلة الافتتاحية في 8 تموز المقبل والتي ستحييها السيدة سمية بعلبكي والفنان لبنان بعلبكي.
 
واشارت السيدة دبانة الى ان المهرجانات ستقام هذه السنة في باحة معبد باخوس، وان تصميم اللجنة على اقامتها رغم الظروف التي يمرّ بها لبنان، هو دليل على ان هذا الوطن قادر على تجاوز الصعاب وان ارادة ابنائه اقوى من الملمّات.
 
تعزية ملك الاردن
الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معزياً بضحايا حادث تسرب الغاز السام في ميناء العقبة، وجاء في البرقية:
 
" ببالغ التأثر تابعت نبأ تسرب الغاز السام في ميناء العقبة، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا إضافة الى عدد مضاعف من الجرحى، وإثارة حالة قلق في ارجاء العقبة. انني أتقدم من جلالتكم، باسمي واسم الشعب اللبناني بأحرّ التعازي، آملا نقلها إلى ذوي الضحايا، مع دعائي للقدير بالشفاء العاجل للجرحى. ان لبنان الذي لا يزال يجهد في بلسمة جراحه لا يمكنه الا ان يعرب عن تضامنه الكامل مع مملكتكم الشقيقة وشعبها الشقيق في هذا الظرف الدقيق، رافعا الدعاء لكي يصون القدير بلادكم في ظل قيادتكم الحكيمة."
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