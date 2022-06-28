باسيل دعا إلى الإسراع في تأليف الحكومة: لا رغبة لدينا في المشاركة في انتظار اجتماع التكتل

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في اليوم الثاني للاستشارات النيابية غير الملزمة، قال النائب جبران باسيل باسم تكتل لبنان القوي بعد لقاء مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي: “تمنينا له التوفيق وأكدنا أننا نريد تشكيل الحكومة بشكل سريع”.

وتابع، “قلنا له لماذا لا نؤيده لتشكيل الحكومة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف وطرحنا هذا الموضوع عليه ولكننا تخطينا هذه المشكلة بظل الوضع في البلد”.

وحول إمكانية مشاركة التكتل في الحكومة، شدّد باسيل على أنّه “ليست لدينا رغبة للمشاركة في الحكومة إنما لم نجتمع بعد كتكتل للتأكيد على هذا الموضوع”، متمنيًا “أن تكون هناك مداورة في الحقائب الوزارية”.

وطالب باسيل، “بتفعيل ملف التحقيقات بملف انفجار المرفأ بشكل كامل وملف ترسيم الحدود أساسي وعلى لبنان عدم التنازل عنه”.

وكشف، “تحدثنا عن ملف النازحين السوريين ولبنان عليه نزع صفة اللاجئ عن من لم يعد لاجئاً ونحن لم نتقدّم بأي مطلب أو شرط أو إسم ونؤكد أن كل ما يتم تداوله في الإعلام عار عن الصحة”.

وأضاف، “تحدثنا بكل صراحة مع ميقاتي عن “الجرصة” في ملف حاكمية مصرف لبنان وعن الحدود البحرية وهو موضوع داهم على لبنان وفي حال لم تنجح الأمور علينا الذهاب نحو الخط 29 بشكل نهائي في حال وصلنا إلى طريق مسدود”.