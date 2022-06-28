جمعية المصارف تؤكد وحدتها واستمرارها تحقيقاً لأهدافها

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اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بتاريخ 27 حزيران 2022 بكامل أعضائه وأكّد بداية على وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها.

وكرر مجلس الإدارة موقفه السابق لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها.

هذا واعتبر مجلس الإدارة أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى. إن الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم بحل أزمة المودعين ويصب بالخير العام وتكون خطوة واقعية وبناءة في مسار الإصلاح.