عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 حزيران 2022

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الأخبار: حماس تختار حماية المقاومة

ضغوط فرنسية - سعودية على ميقاتي



زيادات استنسابية لموظفين... وبقية القطاع العام بلا دخل: لا دولة تسأل عن الإضراب وآثاره

محمد وهبة,ندى أيوب



اللواء: تباينات في المشهد الميقاتي بين حكومتين.. تمرير الـ90 يوماً!

نصف حلحلة في رواتب القطاع العام.. وأسعار المحروقات ترتفع ومعمل الزهراني خارج الخدمة



الديار: «نفاق متبادل» في الاستشارات النيابية...وعود بالتسهيل وعقبات تعرقل «الولادة»

ميقاتي يحتفظ بورقة تفعيل حكومة تصريف الاعمال: التعاون مع عون بات اصعب!

لا حلول للازمات الحياتية والترسيم والكهرباء معلقان على «حبل الكذب» الاميركي



البناء: اليوم تبدأ في الدوحة ثلاثيّة باقري ومورا ومالي حول النوويّ… وأمير قطر يستنفر للتوسط السياسيّ / القوات والكتائب ونصف الـ 13 لا للمشاركة بعكس قدامى المستقبل… والاشتراكي يساعد في التأليف / الوطنيّ الحرّ اليوم… وأمل وحزب الله لأولويّات الناس… وبو صعب للتواصل مع سورية /

النهار: واشنطن تعلن التقدم في مفاوضات الترسيم

الجمهورية: "الوقت القاتل": هل يفرض حكومة بعد أيام؟

نداء الوطن: استشارات "فولكلورية" في ساحة النجمة... و"المنازلة الأساس" في بعبدا

ميقاتي وباسيل "وجهاً لوجه" اليوم: "DEAL OR NO DEAL"



l'orient le jour: Au Liban, 111 jours en moyenne pour former un gouvernement