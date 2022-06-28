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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 حزيران 2022

28
JUNE
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن احتمال التوصل لتفاهم حول الملف النووي الإيراني قد يسبق زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة لتصبح إحدى وظائف الزيارة احتواء الاعتراضات من الحلفاء وطمأنتهم إلى أن رفع مستوى الدعم والحماية الأميركية لهم سيكون تعويضاً عن الخسائر التي يعتقدون أنها ستصيبهم.



خفايا
قال مصدر نيابيّ إن النواب الـ 13 باتوا ثلاث مجموعات 7 و3 و3 وإنهم يصارعون الوقت لإطالة عمر البقاء بصورة موحّدة أملا بالتحوّل الى جبهة نيابية تضم الكتل الثلاث وفقاً لمبادئ عامة بعدما تبلّغ بعضهم الذي يلقى دعماً مالياً ومعنوياً من الخارج بأن الدعم سيتأثر سلباً في حال تفرّقهم.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تساءل دبلوماسي في بلد أوروبي محايد كيف يمكن أن يتحقق الحياد اللبناني في ظروف إقليمية ودولية بالغة التشابك والتعقيد في الشرق الأوسط!


غمز
أحدثت خطوة احتجاز الرواتب للعاملين في القطاع العام، انقساماً نقابياً، وخوفاً من ألاعيب تشبه إقفال المصارف لأسابيع بعد تظاهرات 17ت1 2019؟!


لغز
فاجأ نواب جدد، يطلقون على أنفسهم «تغييريين» الجهات الداعمة وقت الانتخاب، لجهة عدم الفعالية، والعجز عن أي تأثير!

 

 

نداء الوطن: خفايا

خلافاً لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام حول حضور النائب جميل السيد القداس في بازيليك سيدة لبنان تبين أن السيد لم يحضر وكان اسمه مكتوباً على ورقة على كرسي بين مقاعد النواب بقي فارغاً.

 

اعتبرت مصادر متابعة أن النائبة السابقة بهية الحريري دفعت في انتخابات جمعية المقاصد في صيدا ثمن مواقفها في الإنتخابات النيابية، وتوقعت هذه المصادر أن تكون نتائج هذه الانتخابات بداية فقدانها مواقع السيطرة والنفوذ في المدينة.

 

رأت جهات سياسية أن قمة الرياض التي ستجمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة دول المنطقة، وفي ظل التفاهم الأميركي الفرنسي، يمكن أن تكون نتائجها مماثلة لقمة النورماندي بين الرئيسين جورج بوش وجاك شيراك في العام 2004 التي أسست للقرار 1559 ولخروج الجيش السوري من لبنان.

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