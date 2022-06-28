living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: حزب الله يقدم الحل؟

28
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في ظل التعقيدات الواضحة امام تشكيل حكومة جديدة، اقترح نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إجراء تعديلات على الحكومة الحالية، مشدّداً على حزب الله مع تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت وعدم إنهاك التّشكيل بالشروط والشروط المُضادة. ووفقا للشيخ قاسم، فان الفرصة لا تسمح بأن يأخذ كلّ فريق مكتسبات من الحكومة.

 

وقال: ليدخل إليها من يرغب بالدخول والتعاون أو ليعدّل من يعدّل في بعض الوزراء للإسراع في عدم الوقوف في فخّ الأسماء الجديدة التي يمكن أن تأخذ وقتاً طويلاً».

 

وتوجّه إلى «الذين ينظّرون ولا يُشاركون ولا يسهّلون المشاركة، قائلاً إنّ «الناس يرون من يعطّل تشكيل الحكومة ومن يؤيّد تشكيلها وبالتالي الموقف السلبي من تشكيل الحكومة لا يعني أنّهم يخدمون البلد».

 

ووفقا لاوساط مطلعة يعتقد حزب الله انه لا مفر من تشكيل حكومة مكتملة الموصفات، لا ان تبقى حكومة تصريف اعمال، لتلبية احتياجات الناس الحياتية بعيدا عن «الكباش» السياسي حول الانتخابات الرئاسية، ولانه يدرك صعوبة ذلك، يقترح اجراء تعديلات حكومية قد تكون مخرجا لعملية طويلة تمتد شهورا، فيما الاستحقاق الرئاسي على «الابواب» .

 

وهنا ما يريده حزب الله هو فصل الشأن الحكومي عن الرئاسي، ويخشى دخول البلاد في فراغ دستوري على كافة المستويات، ما يهدد بانفجار اجتماعي غير محدود.

 

ومن هنا يمكن فهم الكلام العالي السقف، لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بعد لقاء ميقاتي، وقال ان من «شاء ان يقاطع هذا شانه، ولا يستطيع طرف ان يفترض ان لديه حلولا سحرية، خصوصا ان صانعي الازمة في الخارج يجدون من يتعاون معهم في الداخل».

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout