الديار: حزب الله يقدم الحل؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في ظل التعقيدات الواضحة امام تشكيل حكومة جديدة، اقترح نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إجراء تعديلات على الحكومة الحالية، مشدّداً على حزب الله مع تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت وعدم إنهاك التّشكيل بالشروط والشروط المُضادة. ووفقا للشيخ قاسم، فان الفرصة لا تسمح بأن يأخذ كلّ فريق مكتسبات من الحكومة.

وقال: ليدخل إليها من يرغب بالدخول والتعاون أو ليعدّل من يعدّل في بعض الوزراء للإسراع في عدم الوقوف في فخّ الأسماء الجديدة التي يمكن أن تأخذ وقتاً طويلاً».

وتوجّه إلى «الذين ينظّرون ولا يُشاركون ولا يسهّلون المشاركة، قائلاً إنّ «الناس يرون من يعطّل تشكيل الحكومة ومن يؤيّد تشكيلها وبالتالي الموقف السلبي من تشكيل الحكومة لا يعني أنّهم يخدمون البلد».

ووفقا لاوساط مطلعة يعتقد حزب الله انه لا مفر من تشكيل حكومة مكتملة الموصفات، لا ان تبقى حكومة تصريف اعمال، لتلبية احتياجات الناس الحياتية بعيدا عن «الكباش» السياسي حول الانتخابات الرئاسية، ولانه يدرك صعوبة ذلك، يقترح اجراء تعديلات حكومية قد تكون مخرجا لعملية طويلة تمتد شهورا، فيما الاستحقاق الرئاسي على «الابواب» .

وهنا ما يريده حزب الله هو فصل الشأن الحكومي عن الرئاسي، ويخشى دخول البلاد في فراغ دستوري على كافة المستويات، ما يهدد بانفجار اجتماعي غير محدود.

ومن هنا يمكن فهم الكلام العالي السقف، لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بعد لقاء ميقاتي، وقال ان من «شاء ان يقاطع هذا شانه، ولا يستطيع طرف ان يفترض ان لديه حلولا سحرية، خصوصا ان صانعي الازمة في الخارج يجدون من يتعاون معهم في الداخل».