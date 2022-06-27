سرقت مجوهرات.. ومفرزة استقصاء الجنوب تلقي القبض عليها

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 19-6-2022، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول إقدام رجل وامرأة من الجنسية السريلانكية على بيع حُلي مرصّع بالألماس لدى محل مجوهرات في صيدا، ولا يملكان فاتورة به.

بعد التنسيق بين المفرزة وفصيلة انطلياس، تبيّن وجود ادعاء لدى الأخيرة بجرم سرقة مجوهرات بقيمة حوالى /50,000/$.

على الفور، توجهت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب الى محل المجوهرات، والقت القبض على المدعوة:

م. ن. (عمرها حوالى /30/ سنة من الجنسية السريلانكية، حسب اقوالها)

فيما فرّ الرجل قبل وصول الدورية.

بتفتيش حقيبة المشتبه بها، عثر بداخلها على مبلغ /1410/$ و/75/ درهما إماراتيا، وكمية من المجوهرات عبارة عن: طوق ذهبي مرصّع بالألماس، أونصة ذهب، سوار لليد عدد /3/، حلق للأذن عدد /10/، خاتم عدد /14/، /12/ قطعة ذهبية يوضع قسم منها على الملابس وقسم آخر في السلاسل، سلسال عدد /2/، "بلاك" من ذهب عدد /7/ و"بلاك" من فضة.

باستماعها، أفادت انها قامت بتاريخ 17-6-2022 بسرقة المجوهرات والمبلغ المالي من أحد المنازل في محلة الرابية حيث كانت تعمل.

اودعت مع المضبوطات لدى فصيلة انطلياس، لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناء على إشارة القضاء المختص".