حقيقة ما حصل مع الطالب جيفارا آدم نوح زعيتر!

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بعد تناقل عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، خبرا عن خروج مرشح للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ، على القوانين والأنظمة التي ترعى الامتحانات الرسمية ، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن المرشح للشهادة المتوسطة جيفارا آدم نوح زعيتر دخل إلى مركز الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في محافظة بعلبك الهرمل ، وحاول الغش عبر سؤال أحد المرشحين ، فمنعه المراقبون من ذلك ، ثم حاول مرة ثانية ، فتم منعه من ذلك ووضع في غرفة منفردة لكي لا يحاول التواصل مع أحد ثانية .



واضاف المكتب: "اليوم الإثنين دخل إلى مركز الامتحانات فكتب قليلا وخرج ولم يسلم مسابقته ولم يوقع ، ثم حاول الدخول مرة ثانية فلم يسمح له بذلك ، لأن من يخرج من الامتحانات يصبح منقطعا عنها ، وبالتالي فإن القوى الأمنية منعته من الدخول مجددا".

ولفت المكتب الاعلامي إلى أن القوانين والأنظمة التي ترعى الامتحانات الرسمية واضحة ومعروفة ، وبالتالي فإن اللجنة الإدارية للامتحانات الرسمية تنظر في التقارير المرفوعة إليها في نهاية الامتحانات وتتخذ القرار بالسماح للراسبين في الدورة الأولى بالتقدم من الدورة الاستثنائية ، إذا لم يكن هناك مانع من ذلك .