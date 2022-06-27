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الرئيس الفرنسي في برقية للرئيس عون: فرنسا متعلقة بروابط الاخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني

27
JUNE
2022
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رئيس الجمهورية عرض الأوضاع العامة مع النائب السابق معلوف وتلقى دعوة من السيدة نورا جنبلاط  لحضور افتتاح مهرجانات بيت الدين
 
اكد رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون "ان فرنسا متعلقة بصورة مميزة وخاصة بروابط الاخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني". جاء ذلك، في برقية شكر وجهها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ردا على برقية التهنئة التي كان وجهها اليه لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.
وفي ما يلي نص البرقية:
 
"فخامة الرئيس وايها الصديق ميشال، تلقيت ببالغ التأثر برقية التهنئة التي شئتم ارسالها الي على اثر إعادة انتخابي رئيسا للجمهورية. كما تعلمون ان فرنسا متعلقة بصورة مميزة بروابط الاخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني".
 وقد توجه الرئيس الفرنسي في البرقية بعبارات التقدير والاعراب عن الصداقة التي تربطه  مع الرئيس عون.
 
النائب السابق سيزار معلوف
 
الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب السابق سيزار معلوف وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي البقاع خصوصا. كما تطرق البحث الى أوضاع النازحين السوريين إضافة الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
 
 
السدة نورا جنبلاط ولجنة مهرجانات بيت الدين
 
واستقبل الرئيس عون رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورا جنبلاط مع وفد من اللجنة ضم السيدات: اندره داعوق، وهلا شاهين وصفاء سعيدي ولينا تنير. وقد وجهت السيدة جنبلاط دعوة الى رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون لحضور افتتاح مهرجانات بيت الدين لهذه السنة، واطلعته على برنامج حفلات المهرجانات  في 13 و15 و16 و17 تموز المقبل، كما سيتضمن البرنامج هذه السنة معارض في قاعات قصر بيت الدين حول محتويات القصر، ومنحوتات للاخوة بصبوص وصور من الطبيعة اللبنانية وأخرى من الواقع الراهن. وستحيي الليلة الأولى في 13 تموز فرقة  Les cordes Re̕sonnantes   التي ستقدم معزوفات كلاسيكية لكبار الملحنين، والليلة الثانية في 15 تموز ستتضمن سهرة طرب مع الفنانة دالين جبور والتخت الشرقي. وتختتم المهرجانات مع غي مانوكيان وفرقته في 16 و17 تموز.
 
وأشارت السيدة جنبلاط الى ان الدخول الى ليالي المهرجانات سيكون مجانيا في كل الحفلات لافتة الى ان الهدف من إقامة المهرجانات هذه السنة على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد هو التأكيد على ثقافة الحياة وعلى حضور الفن اللبناني الراقي  لان  كل الفرق المشاركة لبنانية.
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