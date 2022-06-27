"متحوّر شديد وسريع الانتقال"... هذا ما كشفه الأبيض

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أكّد وزير الصّحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أنّه "من الضروري أن يستكمل المواطنون أخد جرعات لقاح "كورونا" والمراكز منتشرة في مختلف المناطق".

وفي مؤتمر صحافي عن آخر المستجدات الصحية، لفت إلى أنّ "سنبحث الوضع الصحي مع لجنة كورونا والتوجه هو إلى عدم إقفال البلد من جديد".

واعتبر أنّ، "المسؤولية تقع على عاتق كلّ فرد وطالما الوضع في المستشفيات تحت السيطرة فلن نلجأ الى خيار الإقفال ولكنّ التوجه هو الى المزيد من التشدّد في الإجراءات الوقائية".

وتابع، "نتعامل مع متحوّر شديد وسريع الانتقال وعلى من يُصاب أو من يشكّ في إصابته بـ"كورونا" أن يعزُل نفسه".

أما حول "جدري القرود"، فشدّد على أنّ "الفحص أصبح موجوداً في لبنان وقد حضّرنا وحدات خاصة في المستشفيات مختلفة عن وحدات "كورونا" للمرضى".

ولفت إلى أنّ، "حالات إلتهاب الكبد الفيروسي انحسرت ولكن نتخوّف من تكرار ما حصل وسبب الإصابات هو التلوّث وقد كثّفنا الفحوصات ونتشدّد في موضوع سلامة المياه".