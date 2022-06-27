جبران: إنقطاع المياه هو بداية الانهيار

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أشار المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، جان جبران، الى أن "مؤسسات المياه في لبنان هي مؤسسات خدماتية لتوزيع المياه في حال تأمنت مصادرها وتوفرت الكهرباء"، معتبراً أن إنقطاع المياه هو بداية الانهيار".



ولفت جبران، الى أن "شح مادة المازوت ينعكس على تغذية المياه لمحطات الضخ، ونحن قمنا بزيارة لرئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، للبحث في تمكين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من اجل الحصول على اموالها لدى مصرف لبنان وشراء المازوت".

وأمل جبران، أن "يتم تصليح خط الضخ الرئيسي 1200 الذي يغذي عددا كبيرا من احياء العاصمة بيروت ومناطق ساحل المتن"، مشيراً الى أنه "لدينا مياه كافية، لكن لدينا مشكلة في عملية ضخها".

وأكد "أننا نسعى الى تأمين المازوت للمحطات، ونطرق كل الابواب لتسيير امور المؤسسة"، لافتاً الى أن "مياه الشرب في منطقة بيروت وجبل لبنان صالحة لشرب، واذا لم نحصل على مساعدات من الجهات المانحة فنحن متجهون الى تقنين قاسي للمياه".