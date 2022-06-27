هل من مفاجأة في طقس آواخر حزيران؟

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يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية.

ويستمر الطقس على حاله في الايام المقبلة، من دون موجات حرّ هذا الاسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٥ درجة

- الجو : قليل السحب اجمالا، تتشكل بعض السحب على السواحل والضباب الخفيف على المرتفعات القريبة منها

- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس مشمس اجمالاً مع تشكل سحب خفيفة وضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الاربعاء: طقس مشمس اجمالاً مع تشكل سحب خفيفة وضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.