مخاتير عكار عاجزون عن إتمام معاملاتهم ...والسبب؟

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لفت مخاتير عكار في بيان الى انهم “عاجزون عن إتمام كل المعاملات المودعة لديهم من قبل ابناء بلداتهم وقراهم وذلك بسبب الاضراب العام المتواصل لموظفي الادارة العامة والساري المفعول للاسبوع الثالث على التوالي. وحيث ان كل اقلام النفوس في حلبا والقبيات وبيت ملات والعبدة في محافظة عكار، مقفلة، فان كل المعاملات الرسمية المناطة بهذه الاقلام غير قابلة للانجاز، ما اثر سلبا على كل المعاملات القانونية التي يحتاجها المواطنون لاتمام ملفاتهم في الادارات الرسمية من اخراجات قيد افرادية وعائلية الى وثائق الزواج والولادة والوفاة وكلها مرتبطة بعمل اقلام النفوس ودوائر الاحوال الشخصية”.



وكان مختار بلدة عندقت جوزيف عماد قد أحاط اهالي بلدته علما، في بيان اصدره، بأن “طلباتهم وملفاتهم هي قيد الحفظ والصون في مكتب المختار و بأمان لحين فك الاضراب العام وعودة الموظفين في الادارات العامة الى مكاتبهم وممارسة دورهم الوظيفي”.