الوطن السورية: سورية تلعب دوراً مهماً في دعم الجهود الدولية لمكافحة المخدرات

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الوطن السورية: بيّن وزير الداخلية السورية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات اللواء محمد الرحمون أن سورية كانت وما زالت تلعب دوراً مهماً في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة المخدرات حيث وقعت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات بالإضافة إلى مشاركتها في مختلف الفعاليات التي تعنى بمكافحة ظاهرة المخدرات والإتجار بها.

وتركزت محاور الندوة الوطنية المركزية التي نظمتها وزارة الداخلية أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة المخدرات الذي يصادف في السادس والعشرين من حزيران من كل عام حول التوعية بأخطار تعاطي المخدرات والتأكيد على التزام سورية الفاعل في مواجهة هذه الآفة الخطيرة والهدامة للمجتمع.

وفي كلمة له خلال الندوة قال الرحمون: «إن سورية تشارك المجتمع الدولي في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تأكيداً منها على التزامها في مواجهة هذه الآفة الخطيرة ولما تخلفه هذه السموم من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية كارثية على الفرد والمجتمع».

وأكد أن وزارة الداخلية تواجه هذه الآفة بكل عزيمة وإصرار وهي تولي اهتمامها لإدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات وتوفر لهم كل الإمكانات، حيث أثمرت هذه الجهود في التصدي لتجار ومهربي المواد المخدرة وضبطت كميات كبيرة عابرة ومخبأة بطريقة فنية معقدة.